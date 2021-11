Verhoene is terug bij Hoek, maar (voorlopig) alleen als interim-trainer

Met deze constructie zorgt Verhoene ervoor dat Hoek wat meer tijd heeft om naar een oplossing voor de lange termijn te zoeken. Verhoene was daarvoor ook een optie, maar de Belgische trainer woont inmiddels al ruim zes jaar in het oosten van Duitsland. Hij wil daar graag blijven wonen met zijn vrouw, dochter (17) en zoon (8). De komende periode zal hij veel bij familie verblijven, net over de grens in Ertvelde.

Nadat beide partijen tot een akkoord waren gekomen, haalde Verhoene dinsdagmiddag een sleutel van het complex in Hoek op bij voorzitter Art van der Staal. ,,Het kunstgrasveld lag er nog niet toen ik hier in 2015 vertrok’’, zei Verhoene om 15.45 uur, terwijl hij rond wandelde. De trainerskamer, die op zaterdag plaats biedt aan de arbitrage, is in de tussentijd uitgebreid. ,,Verder is er niet zo heel veel veranderd. Dat vind ik helemaal niet erg. Er ligt een goed veld, er hangt een camera voor videoanalyse en de spelers dragen hesjes met een GPS-tracker. Meer hebben we niet nodig om goed te werken.’’