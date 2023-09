Verdediging blijft achilleshiel bij Terneuzense Boys maar debuut 16-jarige is een lichtpuntje

DERDE DIVISIE Kloetinge is na wijze les getergd: ‘Het is zaak om orde op zaken te stellen’

De seizoensouverture was er één met valse noten. Kloetinge ging bij het debuut in de derde divisie onderuit tegen Blauw Geel’38 (2-4) en dat was een fikse tegenvaller. ,,Ik ben er ziek van geweest’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje, ,,maar tegelijkertijd is het belangrijk om niet in negativiteit te blijven hangen.’’