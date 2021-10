Verdediger van Spui na 5 jaar Brazilië terug op oude nest

Trainer Thomas Mangelaars geniet bij ZSC'62, ‘Ik hou van dat gemoedelij­ke’

14 oktober SCHARENDIJKE - In de voorbije jaren opereerde Thomas Mangelaars (35) vooral in de luwte. Dat was bij hoofdklasser Halsteren en de op divisieniveau spelende Onder 19 van MOC’17 in Bergen op Zoom. Bij ZSC’62 zet hij de volgende stap in zijn loopbaan als trainer. De Brabander voelt zich thuis in Scharendijke. ,,Ik hou van dat gemoedelijke van een kleine club", zegt hij. ,,Het omgaan met mensen, direct aanspreekbaar zijn.’’