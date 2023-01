Verdediger Olivier Aertssen (18) maakt grote stappen bij Ajax: ‘Hij laat zich echt niet gek maken’

Dinsdagmiddag rond de klok van één uur op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Tal van teams hebben de training achter de rug en genieten samen van de lunch. Sherida Spitse is er met haar ploeggenoten, evenals algemeen directeur Edwin van der Sar. Ook Sjaak Swart geeft acte de présence. Mister Ajax, 84 jaren jong, zoals altijd keurig in het pak, komt even buurten en een vorkje meeprikken.

Olivier Aertssen, die bij Ajax als ‘Ollie’ door het leven gaat, schuift even later aan voor het interview. Rustig en weloverwogen kiest hij zijn woorden. Hij inhaleert de (media-) aandacht die er plots op hem afkomt, geniet er tussen alle drukte door van, zonder te gaan zweven. Hij is sowieso niet iemand van de voorgrond, zegt hij ergens midden in het gesprek. ,,Tuurlijk is het hartstikke mooi dat je met het eerste mee mag trainen, mee naar wedstrijden gaat en af toe speelt, maar je bent er dan nog niet.’’