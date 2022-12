Veli Eryürük vindt in de vierde klasse nieuwe uitdaging

Hij volgt daarmee de interim-trainers Johny Merckx en Patrick Boute op. Merckx was al aangesteld toen eerder dit seizoen John Moes opstapte. Boute keert terug van Oostburg 2. Hij was tot dit seizoen al hoofdtrainer van Vogelwaarde.

Veli Eryürük is nu nog trainer van Hontenisse, waarmee hij vorig seizoen kampioen in de vierde klasse werd en nu middenmoter in de derde klasse is. Hij is ook actief als coach bij Beach Soccer Zeeland, uitkomend in de eredivisie.