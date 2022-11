Veerkrachtig Terneuzense Boys is Van Rossem dankbaar en moet SVOD zich zorgen gaan maken?

EERSTE KLASSE CVoor SVOD’22 zat een overwinning in de eerste klasse C er opnieuw niet in. De ploeg ging met 2-4 onderuit tegen Heerjansdam. Terneuzense Boys pakte een punt bij Xerxes/DZB. Een week eerder gaven de Zeeuws-Vlamingen nog een zege uit handen, maar nu toonden zij juist veerkracht.

SVOD'22 - Heerjansdam 2-4: Werk aan de winkel voor SVOD'22. De ploeg verloor wederom en maakt daarmee een slechte seizoenstart. Na zes wedstrijden blijft de eersteklasser steken op drie punten. Heerjansdam, wat geen hoogvlieger is, kwam al na acht minuten op voorsprong. Na de snelle tegengoal ontstond een regen van kansen. De 1-1 werd dan ook nog gemaakt voor rust door een kopbal van Sander de Kam.

Na rust was het SVOD die de voorsprong pakte. In minuut 66 omspeelde Sjoerd Verhulst zijn tegenstander en gaf de assist op de 2-1 die werd binnengekopt door Mark Maljaars. Heerjansdam boog niet het hoofd en sloeg snel terug. In minuut 67 stond er alweer een tweetje genoteerd voor Heerjansdam. Weer drie minuten later kreeg SVOD de volgende treffer om de oren, 2-3. SVOD kon niet meer aanhaken en werd afgetroefd met nog een tegengoal.

Of het nog wel goedkomt met de gloednieuwe fusieclub? Middenvelder Sven Wisse denkt van wel: ,,Ik denk zeker dat het nog goed kan komen, ook vandaag waren we beter en gevaarlijker. Alleen vergeten we onze kansen af te maken en dat moet snel veranderen natuurlijk. De ploegen die om ons heen staan, krijgen we de komende weken dus dan moet het gaan gebeuren.”

Xerxes/DZB - Terneuzense Boys 2-2: Terneuzense Boys breekt ook geen potten in de eerste klasse maar presteerde de laatste tijd naar behoren. Er werden vijf punten uit drie wedstrijden gepakt. De eerste twee wedstrijden werden niet gewonnen waardoor dat ook meteen hun puntentotaal na vijf duels was. Dat puntentotaal vergroten zou nog knap lastig worden toen Terneuzense Boys zag tegen wie het speelde: Xerxes DZB, de nummer 2 van de competitie. Toch trakteerde Terneuzense Boys zichzelf op een puntje in Rotterdam.

De Zeeuwen toonden veerkracht want al in de vierde minuut was het raak voor Xerxes maar later kon Justin van Rossem de gelijkmaker binnenglijden. Nog voor rust werd Terneuzense Boys weer op de knieën gedwongen toen Xerxes de 2-1 maakte. Thee drinken, kleedkamer uit en opnieuw gelijkmaken. Dat moest de missie geweest zijn. Trainer Kevin Hollander zal blij geweest zijn toen die missie werkelijkheid werd. In de 66e minuut was het weer Van Rossem met de gelijkmaker. Van Rossem zal met nog een grotere glimlach de bus in zijn gestapt dan zijn trainer.