Veerkracht levert Groene Ster Vlissingen nog bijna een driepunter op

Rogier Veenstra getergd door woorden van UNA

5 april GOES - Goes gaat zondag op zoek naar de vijfde zege op rij in de derde divisie. Het elftal van trainer Rogier Veenstra moet dan winnen van UNA, de nummer twee op de ranglijst. ,,Als je het initiatief wilt houden in de derde periode, moet je in dit soort wedstrijden pieken‘’, stelt de oefenmeester.