Veere laat zich aftroeven door De Noormannen

Veere-De Noormannen 3-4: ,,Het was Veere-onwaardig. Negentig minuten lang’’, vond assistent-trainer Arnold Schuite. Via Nabil Azzanagui kwam Veere nog wel aan de leiding, maar daarna liet de ploeg zich de kaas van het brood eten door de bezoekers. Uit een strafschop maakte Erwin Pouwelse er 1-1 van en door goals van Rens de Visser (verlengen schot Dylan Maljers) en Mark Minderhoud stond het bij rust 1-3. Veere kwam door goals van Cores Siwabessy (72e minuut) en een afstandsschot van Lorenzo de Groot terug tot 3-3. Dat leek de eindstand te gaan worden, totdat Dylan Knevel na een vrije trap van Emiel Minderhoud en mistasten van de Veere-doelman in de 86ste minuut de 3-4 binnen werkte.

Bevelanders-Nieuwdorp 6-1: Bevelanders-trainer Ralph Zegers was een tevreden mens. ,,We zijn geen moment in de problemen geweest. We hadden er nog wel drie of vier kunnen maken.’’ Luc Strating opende binnen het kwartier de score en via hem werd het in de 34ste minuut al 2-0. In de tweede helft voerde Stefan Dijkstra de score op, waarna Rody Wolse Nieuwdorps achterstand uit een strafschop verkleinde. Jim Strating bracht de marge daarna toch weer op drie treffers. Door toedoen van Niels Versluis en opnieuw Luc Strating liep de score daarna op naar 6-1.