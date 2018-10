Veenstra: ‘Het voelt alsof we deze week nul winst hebben geboekt’

GOES - In de aanloop naar het duel met laagvlieger Quick’20 kampt Goes-trainer Rogier Veenstra met lichte zorgen. Verschillende spelers hebben pijntjes. ,,Niks ernstigs”, stelt hij. ,,Maar ik moet wel even wennen dat er getraind wordt met de handrem erop. Het voelt alsof we deze week nul winst hebben geboekt.”

De oefenmeester maakt hiermee geen verwijt richting zijn spelers. De situatie is zoals het is. Daniël Wissel, Klaas van Hecke en Rick de Punder zijn vanwege blessureleed geruime tijd niet beschikbaar. Meer blessuregevallen kan Goes er op dit moment niet bij hebben. ,,We moeten even met de handrem erop trainen, totdat iedereen fit is”, stelt Veenstra.

Want naast het drietal kampen er nog meer spelers met pijntjes. Steve Schalkwijk werd vorig weekend tegen EVV (0-2-zege) tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. ,,Zijn voet is blauw en twee keer zo dik. Hij kan amper lopen.” Gedurende de woensdagtraining liep hij slechts een paar rondjes rond het veld.

Quote Quick’20 schat ik hoger in dan bijvoor­beeld HBS. Ze hebben voetbal­lend vermogen en backs met veel diepgang. We zijn gewaar­schuwd. Rogier Veenstra

Tim de Winter sukkelt eveneens (knieklachten). Ook hij werd in Limburg uit voorzorg gewisseld. En ook Ruben Hollemans heeft last. In de slotfase van het treffen met EVV kreeg hij twee tikken op zijn knie. ,,Zij trainden met de rem erop”, aldus Veenstra. Dennis Uyl maakte de malaise compleet. De reservedoelman verliet woensdag ziek het trainingsveld.

Veenstra baalt. Hij is van mening dat trainingen het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van een spelersgroep. ,,Ik heb nooit anders getraind dan ik vooraf gepland had. Dit was dus even wennen voor me. Het was een beetje bezigheidstherapie. Het voelt alsof we nul winst hebben geboekt deze week.”

Toch wanhoopt de Middelburger niet. ,,Het is niks ernstigs”, doelt hij op de spelers die met pijntjes kampen. ,,Ik hoop dat deze jongens zondag denken: we kunnen de periode nog winnen en de koppositie overnemen.”

Te laag

Het elftal moet dan wel afrekenen met Quick’20, de nummer voorlaatst. De opponent heeft slechts vier punten, terwijl Goes met achttien punten de nummer twee op de ranglijst is. Koploper Jong FC Volendam heeft een puntje meer. Veenstra zag de Oldenzalers een aantal weken geleden aan het werk. Uitgerekend dat duel werd winnend afgesloten. OJC Rosmalen werd met 3-2-verslagen.