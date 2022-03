Veenstra als hoofd jeugdopleiding terug bij Excelsior: ‘Ik denk dat ik hier gelukkig van ga worden’

Bij Excelsior wordt hij de opvolger van Marco van Lochem, die sinds 1999 in dienst is van de club en de afgelopen zeventien jaar hoofd opleiding was. De 34-jarige Veenstra is momenteel aan zijn derde seizoen bezig als trainer van ASWH. Met die ploeg bezet hij in de tweede divisie de zestiende plaats. Zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen Jong FC Volendam, dat slechts twee punten meer heeft dan ASWH. Met de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht wil de oud-trainer van onder meer Zeelandia Middelburg en Goes zich zien te handhaven in de tweede divisie. Volgend seizoen neemt zijn assistent Sjoerd van der Waal het stokje over.