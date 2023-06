‘Veel beter’ Walcheren wint ruim, geen promotie voor Zeelandia Middelburg

NACOMPETITIE 1ste/2de klasse Arnemuiden slaat in verlenging toe na afgekeurde goal en houdt zicht op de eerste klasse

Arnemuiden houdt in de nacompetitie zicht op een startbewijs voor de eerste klasse. De nummer vier van de tweede klasse G was zaterdag in Dalem na verlenging met 2-3 te sterk voor GJS, dat tweede werd in de tweede klasse H.