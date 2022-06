VCK is de kampioen van het realisme

Van ongeduld konden ze de laatste minuten nauwelijks nog op hun stoel blijven zitten. Trainer Aloys Meerman stond al half in het veld en ook de wisselspelers, inmiddels gehuld in een kampioensshirt, maakten aanstalten om het op een lopen te zetten. ,,Scheids, het is tijd hoor!” Tien tellen later volgde dan ‘eindelijk’ het verlossende fluitsignaal en veranderde het kunstgrasveld in een hossende menigte. ,,VCK is kampioen”, klonk het voor de zekerheid nog maar even door de speaker.