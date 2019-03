VC Vlissingen hoopt op uitstel van duel met IFC vanwege bekerfinale Groene Ster

video Een lange neus naar RBC

10:56 GOES - Rowan Amperse had dinsdag al de hele dag over zijn strafschop zitten nadenken. Lange tijd wilde de SSV’65-voetballer de bal links in de hoek schieten. Maar ongeveer een half uur voordat zijn ploeg opnieuw de confrontatie met RBC aanging, veranderde hij van mening. ,,We hadden vanaf half acht nog drie kwartier getraind en aan het einde ervan schoot ik er een paar rechts in de hoek”, zei hij. ,,Misschien is het niet slim om te gaan twijfelen. Maar ja, je moet doen wat het beste voelt, hè. Dus werd het rechts.”