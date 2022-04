Vaste invaller Jahrdell Constansia: ‘Ik ben bij Hoek niet meer het ‘broertje van’

De derdedivisionist speelde dit seizoen 26 competitiewedstrijden en daarvan miste Jahrdell Constansia er eentje. Eind november ontbrak hij tegen Sportlust’46 door een hamstringblessure, maar in de overige 25 wedstrijden kwam Constansia (21) - die in de uitwedstrijd tegen Dovo zijn enige goal maakte - allemaal in actie. Bijzonder is dat hij dat in al die 25 wedstrijden als invaller deed. ,,Je moet wachten op je kans’’, zegt de pijlsnelle Terneuzenaar. ,,Misschien is het wel positief dat ik iedere wedstrijd ben ingevallen. Er zijn ook spelers die een hele wedstrijd op de bank zitten.’’