Vandepitte schiet tiental Hoek in extremis nog naar overwinning

Column Barry van der Hooft Leeuwarden

13:58 De JO13-1 (voorheen noemden we dat D1) van JVOZ eindigde in mei, na een zwaar seizoen op het hoogste niveau, bijna onderaan de ranglijst. Dat resulteerde in een ‘degradatie’ naar de eerste divisie laag, omdat de KNVB met ingang van dit seizoen voor een andere opzet van de competitie heeft gekozen. Er is nu sprake van een piramidevorm, waarbij de sterkste clubs – onder meer Ajax, AZ, Feyenoord en PSV – elkaar vaker tegen komen. De spelers krijgen dus meer weerstand, in wat nu de ‘eredivisie hoog’ heet.