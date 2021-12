Van Pokémonkaart naar een Porsche: ‘Ik heb nog maar één ruil nodig‘

PODCAST PZC Voetbal Podcast #13: Terugblik­ken, een quizje, de speler van het jaar én aanraders

In de laatste aflevering van 2021 nemen presentator Juriën Dam en de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft in de PZC Voetbal Podcast de tijd om terug te blikken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin in de eerste maanden niet werd gevoetbald en het vanaf de zomer weer losging, om vervolgens in december weer vol in de corona-ellende terecht te komen.

20 december