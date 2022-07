Van Poelje kiest bewust voor lange aanloop: ‘De lat ligt straks hoog voor Kloetinge’

KLOETINGE - Hij wilde per se vroeg beginnen met de voorbereiding. Om als nieuwe trainer de club en de spelers snel te leren kennen. Daarom stond Jurriaan van Poelje maandagavond in tropische omstandigheden voor het eerst op het veld bij Kloetinge, dat naar de vierde divisie is gepromoveerd. ,,We gaan ontzettend goede ploegen tegenkomen. De lat ligt hoog.’’