Van keeper tot veldspeler: Renaldo de Witte kent alle linies

Lang moest hij als keeper bij de senioren Anton Elenbaas voor zich dulden. Maar in het seizoen 2015-2016 greep De Witte zijn kans. Romeo van Aerde werd trainer op de Waaje en zag het helemaal zitten in het broertje van Arvin. Nog voor het einde van het seizoen was Van Aerde op een zijspoor gezet en diens opvolger Edwin Kriens koos al snel voor Armando de Witte, het neefje van Renaldo. ,,Het team draaide niet dat jaar. Er moest iemand geslachtofferd worden en dat was ik.’’