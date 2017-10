Van Hooijdonk waarschuwt Hoek-spelers voor glijpartijen

,,In Turkije gleed ik uit, maar niet omdat ik mijn schoenen niet had schoongemaakt. Daar was ik inderdaad wel mee bezig. Je moet de kans dat je uitglijdt verkleinen. Dat vind ik niet meer dan normaal en zou ik de spelers van Hoek ook zeker aanraden. Toch lullig, als je na 200 kilometer in de bus uitglijdt!’’



Van Hooijdonk snapt dat het voor FC Lisse en Hoek een speciale avond gaat worden, maar zou de tips van Karelse – besloten trainen, 50 strafschoppen nemen - niet opvolgen. ,,We moeten niet te moeilijk doen over strafschoppen’’, meent de oud-spits, die in 2002 koelbloedig uit een penalty en vrije trap scoorde in de gewonnen Uefa Cup-finale met Feyenoord.



,,Ik zou zeker ook geen warming-up doen. Als je langs de lijn naar een wedstrijd staat te kijken in je spijkerbroek en iemand vraagt of je de bal terug wilt trappen, ga je toch ook niet eerst vijf minuten warmlopen? Je moet het niet groter maken dan het is. Een strafschop nemen is gewoon een bal trappen. Meer niet.’’