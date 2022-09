Van het pleintje in Vlissingen naar de Zeeuwse velden

Miso Josipovic en André Siereveld begonnen ooit, heel lang geleden, samen op het pleintje in Vlissingen. Dertig jaar later mag het podium dan zijn veranderd, hun passie is dat niet. Dit weekend debuteren ze allebei als hoofdtrainer op de Zeeuwse velden. De één bij HKW’21, de ander bij Zaamslag.

‘Het pleintje in Vlissingen’. Het is, zeker voor de twee voetbalvrienden, bijna een begrip. Die paar woorden brengen Siereveld dan ook meteen terug in de tijd. ,,Dat begon rond het EK’96. Telefoons had je toen nog niet, dus als je wilde voetballen, ging je gewoon bij iemand ‘langs’.” Via een vaste route. ,,Je wist waar iedereen woonde. De ene keer kwam Miso om mij, dan ik weer om hem.”

De 35-jarige trainer van Zaamslag ontwikkelde zijn eigen ‘WhatsApp’. ,,Thuis had ik een boekje, met alle adressen en nummers. Nummers van de vaste telefoon. Vaak kreeg je dan natuurlijk eerst ouders aan de lijn, is die en die thuis? We gaan voetballen, kom je ook? Zo ging dat toen.”

Quote Na een nederlaag, ben ik gewoon nog steeds een paar dagen pissig Miso Josipovic

Gelukkig ging dat vaak goed en vonden de twee elkaar in hun gezamenlijke liefde voor het spelletje. Had je toen al kunnen zien aankomen, dat ze 25 jaar later hoofdtrainer zouden zijn in het Zeeuwse voetbal? Josipovic, 36 en sinds dit seizoen trainer van vierdeklasser HKW’21, denkt van wel. ,,In de klas, op school, ik was altijd alleen maar bezig met opstellingen. Mijn schriften stonden vol, niet met Geschiedenis of Wiskunde, maar met spelers van Feyenoord en Kroatië.”