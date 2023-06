Van Hecke sneuvelt met Jong Oranje in groepsfase EK

Trouwe trainer Lennard Kerkhove is na tien jaar geen Noorman meer: ‘Wil nu even wat tijd voor mezelf’

Lennard Kerkhove is een man van zijn woord. Afspraak is afspraak vindt hij. Maar wat doe je dan als je eventjes niet meer aan die afspraken vast wilt zitten? Kerkhove besloot dat hij dan beter kon stoppen bij voetbalclub De Noormannen, waar hij acht jaar hoofdtrainer was en daarvoor al twee seizoenen assistent. ,,Ik wil nu even van mijn vrije tijd genieten.”