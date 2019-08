Van Hecke debuteert in betaald voetbal met klinkende zege NAC

LEEUWARDEN/BREDA Jan Paul van Hecke heeft vrijdagavond zijn debuut in het betaalde voetbal gemaakt. De negentienjarige Arnemuidenaar viel bij NAC Breda in tegen Helmond Sport. Het duel eindigde in 5-1.

Verdediger Van Hecke, dit in het voorjaar van 2019 zijn eerste profcontract tekende, kwam in de 78ste minuut in het veld voor Nacho Monsalve. De stand was toen 4-1. Twee minuten later lag de vijfde Bredase treffer erin.

Samen met provinciegenoot Yassine Azzagari begon Jan Paul van Hecke op de bank. Toen hij in de tweede helft mocht warmlopen, wist hij dat zijn debuut aanstaande was. Azzagari maakte eind vorig seizoen al zijn opwachting in de hoofdmacht.

Waar het duel voor Van Hecke een feestje was, was het voor Daan Klomp een drama. De verdediger uit Wissenkerke leed met Helmond Sport een dikke nederlaag, nota bene tegen de club waardoor hij verhuurd is.

