Van Hecke blijft met Jong Oranje ook in tweede EK-duel steken op een gelijkspel

Van Hecke begon zaterdagavond net als tegen Jong België in de basis bij Jong Oranje. De verdediger van Brighton & Hove Albion vormde samen met Micky van de Ven van VFL Wolfsburg het defensieve hart bij Nederland, maar het duo kon niet voorkomen dat Portugal via Andre Almeida op voorsprong kwam in de twintigste minuut.

De Oranje-talenten moesten dus in de achtervolging, maar dat ging aanvankelijk niet van harte. Echt in de problemen kwamen Van Hecke en zijn ploeg niet, maar zelf kreeg Oranje ook niet al te veel kansen. Pas in de 78ste minuut was het raak. Na doorkoppen van FC Basel-middenvelder Wouter Burger tikte Ajax-spits Brian Brobbey Jong Oranje van dichtbij op 1-1.

Daar bleef het bij voor de Nederlandse talenten. Omdat Van Hecke met Jong Oranje de eerste wedstrijd tegen Jong België ook al gelijk had gespeeld (0-0) staan de verdediger uit Arnemuiden en zijn ploeg na twee duels op twee punten in poule A van het jeugd-EK. Dat zijn er evenveel als België. Gastland Georgië staat na een zege en een remise bovenaan met vier punten. Die ploeg is dinsdag de laatste tegenstander van Jong Oranje in de groepsfase. Een overwinning is dan nodig om zeker te zijn van de volgende ronde.