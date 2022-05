Van Drongelen ‘verdrietig en aangeslagen’ uit ziekenhuis ontslagen

Uitgere­kend De Meeuwen doet Wisse en Seroosker­ke pijn

ZOUTELANDE - De Meeuwen klopte in de tweede klasse E hekkensluiter Serooskerke met 2-1. Voor de ploeg van trainer Evert Wisse betekende het alweer de vijftiende nederlaag in negentien duels. Het gat met de concurrentie is met nog zeven duels te gaan nog te overzien. Maar dat juist De Meeuwen Serooskerke pijn deed, voelde Wisse toch een beetje extra.

25 april