Van Drongelen met HSV naar kwartfinale DFB Pokal

Van Rossum speelge­rech­tigd voor Luctor Heinkens­zand

19:58 HEINKENSZAND - Scoren is voor zaterdag-derdeklasser Luctor Heinkenzand dit seizoen geen probleem. In veertien duels was de ploeg van Serge Beulens al 46 keer trefzeker. De trainer krijgt nu ook nog eens aanvallende versterking, want Rutger van Rossum is vanaf heden speelgerechtigd voor de fusieclub.