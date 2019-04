Van Drongelen loopt met Hamburger SV Duitse bekerfinale mis

Arendsker­ke na zege in topper nu in polepositi­on

6:30 ’S-HEER ARENDSKERKE - ,,Weet je wat het is. Dit is mijn vierde seizoen hier. We zijn zo langzamerhand steeds gestegen en iedereen is meegegaan. We ruiken er nu aan, daarom is die ontlading zo groot.’’ Adriaan Nieuwenhuijse doet zijn verhaal een luttele vijf minuten na het laatste fluitsignaal. De Arendskerke-trainer heeft zijn ploeg zojuist met 3-0 zien winnen van buurman én directe concurrent Luctor Heinkenszand.