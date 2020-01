Van der Staal opnieuw voorzitter HSV Hoek

Art van der Staal was tot afgelopen zomer al vier jaar voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse vereniging. In juni stopte hij, waarna Henk Ceelen werd aangesteld als zijn opvolger. Half december stapte Ceelen na amper vier maanden op, omdat de verhouding tussen de club en de sponsorstichting – die verantwoordelijk is voor het eerste elftal – vanwege een verschil van inzicht over het te voeren beleid niet goed was. ,,De vereniging is uiteraard meer dan het eerste elftal’’, zei Ceelen vorige maand. Een dag na zijn vertrek stapten de overige bestuursleden ook op.