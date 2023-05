Van de hel naar de hemel: Kloetinge pakt de titel in pijnlijke en knotsgekke kampioenswedstrijd

VIERDE DIVISIEDe voetballers van Kloetinge zijn voor het tweede seizoen op rij kampioen geworden. Zaterdag pakten de Zeeuwen op bezoek bij ARC in Alphen aan den Rijn de titel in de vierde divisie. Dat gebeurde niet op glansrijke wijze, want Kloetinge ging pijnlijk onderuit (4-1). Maar dankzij gunstige resultaten op de overige velden was de titel toch binnen.

Als promovendus maakt Kloetinge een fraai seizoen door in de vierde divisie. Vorig jaar werd de ploeg onder trainer Marcel Lourens kampioen in de eerste klasse en dit seizoen zijn de Zeeuwen - onder de nieuwe trainer Jurriaan van Poelje - een niveau hoger wederom dé titelkandidaat. Een zege op ARC was zaterdag voldoende om op eigen kracht kampioen te worden. Met een beetje hulp op de andere velden kon Kloetinge zelfs bij een nederlaag de titel grijpen.

Die hulp op de andere velden kwam er al vrij snel. Poortugaal had halverwege de eerste helft al een 2-0-voorsprong te pakken tegen nummer twee Capelle. Nummer drie Smitshoek, dat ook nog een kansje op de titel had, bleef bovendien lang steken op 0-0 bij Zwaluwen. De helpende hand van Poortugaal en Zwaluwen bleek Kloetinge harder nodig te hebben dan gehoopt. De Zeeuwse titelkandidaat had een zware middag in Alphen aan den Rijn en werd voor rust amper gevaarlijk.

Kaabouni blinkt uit

Waar het de middag van Kloetinge had moeten worden, ontpopte Yassin Kaabouni van ARC zich juist tot de ster van de middag. De buitenspeler van de thuisploeg was dreigend én trefzeker. In de slotfase van de eerste helft sloeg hij twee keer toe. In de 43ste minuut nam Kaabouni de 1-0 voor zijn rekening en in de blessuretijd voor rust maakte hij ook nog de 2-0. Virtueel was Kloetinge bij die stand halverwege nog steeds kampioen, maar veel glans zou de titel daarmee niet krijgen.

Trainer Van Poelje greep in de rust in. Hij zette zijn tweede wissel in. Verdediger Klaas van Hecke bleef na de pauze in de kleedkamer achter en de meer aanvallend ingestelde Nizar Mekkaoui kwam voor hem in de plek, in de jacht op een goed resultaat en de titel. Halverwege de eerste helft werd de geblesseerd Ufuk Kahveci al naar de kant gehaald en vervangen door Jorik Mijnhijmer. Die aanvallende impulsen waren ook wel nodig. Smitshoek kwam kort na rust namelijk op voorsprong bij Zwaluwen, waardoor Kloetinge minstens een punt moest pakken om kampioen te worden.

Goed nieuws van de andere velden

Maar een goed resultaat raakte al snel uit zicht. Keeper Mitchell Braafhart ging in de fout en kreeg rood. Milan Kabecki verving nam zijn plek onder de lat over - Jefry Dijkstra werd daarvoor gewisseld - en kreeg binnen de kortste keren twee goals om zijn oren. Kaabouni maakte zijn hattrick compleet en Arjan Ouwendijk maakte de 4-0. Jeroen de Jonge deed nog wel iets terug namens Kloetinge (4-1), maar heel veel meer zat er niet in. Het enige dat Kloetinge kon doen, was hopen op goed nieuws van de andere velden.

En dat goede nieuws kwam er. Nummer twee Capelle stond al op achterstand bij Poortugaal en ging uiteindelijk met 3-1 onderuit. Spannender was het bij de wedstrijd van nummer twee Smitshoek, uit bij Zwaluwen. Daar stond Smitshoek op een 0-1-voorsprong, maar kwam Zwaluwen terug tot 1-1 en die stand trok de ploeg uit Vlaardingen over de streep. Daardoor belandde Kloetinge van de hel in de hemel. Na een pijnlijke en knotsgekke middag kon het feest toch losbarsten. Kloetinge is kampioen in de vierde divisie en speelt na de zomer in de derde divisie.