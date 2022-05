Vaders en zonen zorgen voor succes bij ‘s-Heer Arendskerke

Voorzitter Peter Kamstra gaf voor de wedstrijd aan vertrouwen te hebben in een goede afloop. ,,Vrij recent hebben we uit bij Bruse Boys nog met 2-3 gewonnen. We zijn vrij compleet en met de sfeer in de ploeg zit het goed. Na afloop is er een supportersavond. Het zou erg mooi zijn als we vanmiddag dan gewonnen hebben. Komend seizoen wordt er zelfs een zesde seniorenteam opgestart. We investeren veel in de vereniging en de leden, onder andere door veel activiteiten te organiseren. Zeker na corona is dat nodig’’, aldus Kamstra.