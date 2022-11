Vader en zoon Meerman balen tegen De Meeuwen van arbitrage

Patrijzen viert na derbyzege al vroeg carnaval

Patrijzen ontfutselde Luctor Heinkenszand zaterdagmiddag in een onderhoudende derby de ongeslagen status. De ploeg van trainer Daan Eikenhout won een dag na de ‘elfde van de elfde’ het duel in de derde klasse A met 3-2. ,,Maar dat had ik de eerste dertig minuten niet gedacht, toen hadden we niks te vertellen’’, biechtte de winnende Eikenhout eerlijk op.

10:15