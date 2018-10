Vader en zoon Baart: 'Een onvergetelijk avond'

Bakx levert bijdrage aan klinkende zege Go Ahead Eagles op Roda JC

14:46 DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie weer ingenomen. De Deventer club won met 3-0 van degradant Roda JC en Vlissinger Istvan Bakx had een aandeel in dat succes.