Unitas’30 stuit in Halsteren op niet te passeren Krabbendijkenaar Lorenzo Hoekman: ‘Die keeper was super’

VIERDE DIVISIE/VIDEO Doelpunt van Doesburg in matig duel is voldoende voor Kloetinge om op matchpoint te komen

Kloetinge staat op de rand van het kampioenschap in de vierde divisie van het zaterdagvoetbal. De Bevelandse formatie had in een matig duel met Poortugaal aan een doelpunt van Kyle Doesburg voldoende om op matchpoint te komen: 1-0.