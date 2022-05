Unieke reeks Goes-captain Ruben Hollemans: 90 duels met 90 minuten

Door de rode kaart van Jelle Klap in de derby tegen Hoek is Ruben Hollemans nog de enige speler die dit seizoen geen minuut miste bij Goes. Verrassend? Niet echt. De aanvoerder heeft sinds het debuut van Goes in de derde divisie nog geen enkele minuut gemist. Zijn teller staat op 90 opeenvolgende duels met 90 volle minuten.

Hollemans is aan zijn laatste weken als speler van Goes bezig. Na zeven seizoenen vindt de aanvoerder het welletjes bij de club. Hij keert terug naar zijn jeugdliefde Serooskerke, terug naar een rustiger ritme dan de afgelopen jaren. Sinds hij in 2006 als C’tje naar (toen nog) profclub RBC Roosendaal ging, staat zijn leven in het teken van voetbal.

Via RBC Roosendaal (vijf seizoenen), NAC Breda (twee seizoenen) en Kloetinge (twee seizoenen) ging Hollemans in 2015 naar Goes. Jan Poortvliet was nog trainer (eventjes want hij ging al snel in China werken) en Goes speelde in de eerste klasse met spelers als Dennis Uijl, Gert-Jan Tierie en Ray Kroon.

Toen miste Hollemans al nauwelijks minuten, maar na de promotie in 2018 naar de derde divisie is hij alom aanwezig. Genoeg pijntjes, maar geen blessures. Wel ‘s een kaart, maar nooit rode of te veel gele. In 2018/2019 speelde hij 34 duels van begin tot eind, in het eerste coronajaar speelde hij 23 duels alles, vorig seizoen ook alle 5 en dit seizoen alle 28.

Jaco van der Schee dichtst in de buurt

Dat brengt hem op 90 wedstrijden op rij met de volle 90 minuten speeltijd. De afgelopen 25 jaar is dat uniek in het Zeeuwse topvoetbal. Het dichtst in de buurt komt doelman Jaco van der Schee die tussen 2005 en 2008 bij Kloetinge tot 83 duels zonder onderbreking kwam. Daarachter kwamen Reguillo Vandepitte en doelman Jurgen Belpaire tot 48 duels op rij bij Hoek.

De 100 competitieduels zonder minuten te morsen gaat Hollemans bij Goes niet halen. Het reguliere seizoen duurt immers nog maar zes wedstrijden. Tel echter de nacompetitieduels mee en de captain kan precies op 100 duels uitkomen. Twee keer in 2018 tegen Be Quick en twee keer in 2019 tegen FC Lienden. Het zou een afscheid uit duizenden zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.