Uitslagen en doelpuntenmakers zaterdag 9 december

Vlissingen gaat in Goes voor trilogie tijdens kerst

18:46 'S-HEER ARENDSKERKE - Op tweede kerstdag organiseert voetbalvereniging Arendskerke voor de 46ste keer het Corstanje Assurantiën Kerstzaalvoetbaltoernooi in Omnium in Goes. Verdeeld over vier poules strijden twintig Zeeuwse ploegen om de titel.