Uitslag MRI-scan: Matthew Lentink reageert voorzichtig opgelucht

‘Dit voelt als een keiharde nederlaag‘

GOES - De uitval in de 87ste minuut had tot de bevrijdende derde treffer moeten leiden, maar Guillaume Clinckemaillie slaagde er niet in om met zijn voorzet de recht voor het doel volledig vrij staande Sylvio Hage te bereiken. Het was tekenend voor het gebrek aan killersmentaliteit, dat Goes in de tweede helft tegen tien man van VVOG etaleerde.

1 november