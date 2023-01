Uitgerust Sluis deelt Breskens een flinke tik uit

VIERDE DIVISIE Koploper Kloetinge domineert bij Feyenoord, maar loopt toch tegen tweede nederlaag aan

De tweede nederlaag van het seizoen in de vierde divisie is een feit voor Kloetinge. Op bezoek bij Feyenoord gingen de Zeeuwen na een vroege achterstand vol voor de doelpunten, maar in de slotfase was het juist aan de andere kant nogmaals raak: 2-0.

28 januari