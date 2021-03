Tweede landstitel gaat aan neus van Thoolse trainer Hicham Benhammou voorbij

VIDEO Kees Zwamborn uit Kloetinge viel in Suriname van de ene in de andere verbazing

26 maart KLOETINGE - Kees Zwamborn uit Kloetinge was in 2010 plots bondscoach van het olympisch elftal van Suriname. ,,Dat was helemaal niet waarom ik naar Suriname was gegaan.’’ Wat heeft de trainer uit Kloetinge toen allemaal beleefd en hoe kijkt hij naar de huidige opmars van het land?