Tweede hattrick op rij brengt Schalkwijk nu echt dichtbij

En doordat De Jager van Kloetinge voor de tweede week op rij niet tot scoren kwam, maar zijn ploeg dus wel ‘gewoon‘ weer zag winnen, is het dringen geblazen aan de top. Guus de Leeuw scoorde namens Yerseke wel, in het knotsgekke duel met MZC‘11, en zag zijn achterstand weer ietsje teruglopen. Ook Rowan Traas deed opnieuw goede zaken, hij maakte er twee.

Het superduo van Patrijzen was sowieso goed op schot dit weekend, samen met Can Özgan verzorgde Traas namelijk de volledige productie in het 3-5 gewonnen duel met ‘s Heer Arendskerke. De oud-spits van Kloetinge nam drie treffers voor zijn rekening. Daarmee bracht hij zijn totaal op zestien, twee minder dan Traas. Het tweetal is tot dusverre al goed voor 34 doelpunten.