Tweede finale in twee weken voor Kerkhove

Krajen­brink teleurge­steld in Hansweert­se Boys: ‘Ik zet geen stap meer op dat veld’

9 augustus HANSWEERT - Thuis keken ze uit op het veld. Je kunt zeggen dat Hansweertse Boys altijd in zijn leven is geweest. Taurus Krajenbrink (57) kan er mooi over vertellen. Hoe clubliefde groeit en soms een knauw krijgt. Als jong ventje wachten en smachten tot de training begint. In de pruimenboomgaard bij het veld, waar natuurlijk wel eens een pruim werd gepikt. De lange Adriaan Nieuwenhuijse was er ook vaak bij.