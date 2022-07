Twee Zeeuwse voetballers in Noorwegen: ‘Ze kennen hier geen kantine. Dat vind ik echt verschrikkelijk’

RODERICK VAN IWAARDEN

De 30-jarige aanvaller woont inmiddels al zo’n acht jaar in Noorwegen. In Zeeland voetbalde hij voor verschillende clubs. ,,In het laatste jaar van mijn studie Sport- en Bewegingseducatie aan de HZ moest ik stage lopen. In Nederland kon ik niks vinden en tijdens een eerdere stage had ik een meisje uit Noorwegen leren kennen. Ik heb contact met haar gezocht, vond een stageplek en ben deze kant opgegaan.’’

Na de stage boden ze Van Iwaarden een baan aan. ,,Ik vond het hier best wel fijn. In Nederland gingen veel vrienden van me op een gegeven moment ook hun eigen kant op. De één woont in Amsterdam, de ander in Tilburg. Hier heb ik ook een leuke vriendengroep. Het leven is wat rustiger, wat makkelijker. Weet je wat, dacht ik, ik blijf gewoon!’’