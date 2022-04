Twee 18-jarigen strijden om kroon in het PZC-topscorersklassement

Tolunay Sahin (RIA W.) peert de ene na de andere bal erin, maar Hontenisse blijft ook maar winnen

VLISSINGEN – Tolunay Sahin was zondag in zijn eentje verantwoordelijk voor de 4-0-stand halverwege bij RIA Westdorpe-IJzendijke en hij is nu topscorer is in de vierde klasse zondag. Hoewel in vier duels halverwege nog niet gescoord was, eindigde geen enkel duel onbeslist. Ook niet dat van koploper Hontenisse dat na rust met een minimale zege (1-0) afstand nam van Groede.

24 april