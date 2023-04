Tuchtcommissie voetbalbond ‘mild’ voor Samet Dogan na zien van beelden

,,Het blijkt allemaal genuanceerder te liggen dan in eerste instantie werd aangenomen’’, zegt Dick Anbeek, vice-voorzitter van Zeelandia Middelburg. ,,De beelden van die wedstrijd zijn bekeken en daaruit blijkt dat de scheidsrechter een afwerend gebaar richting Samet heeft gemaakt.’’

‘Blijf van de scheidsrechter af'

Het duel in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal werd op 18 maart in de 70ste minuut gestaakt door scheidsrechter Rob Luyken. Dat gebeurde na ‘wanordelijkheden’, waarbij Samet Dogan en wisselspeler Hamza Zariouh van Zeelandia Middelburg rood kregen. ‘Laten we het er op houden dat ik er niet uit kwam met één van de spelers. De rest zet ik in mijn rapport richting de KNVB. Eén van de regels is: blijf van de scheidsrechter af’, verklaarde de arbiter na afloop.

De vrees was dat Dogan zwaar gestraft zou worden, omdat de voetbalbond doorgaans hard optreedt bij geweld richting de scheidsrechters. De tuchtcommissie oordeelde op basis van de beelden echter anders en legde de middenvelder een voorwaardelijke schorsing van vier duels op. Dat betekent dat hij gewoon mag blijven voetballen. Voorwaarde is wel dat hij in die periode niet betrokken is bij soortgelijke incidenten. De andere speler, Hamza Zariouh, kreeg van de tuchtcommissie één wedstrijd schorsing opgelegd.

Restant

Het restant van het duel, 20 minuten, wordt komende zaterdag uitgespeeld. De stand is 2-1 in het voordeel van Luctor Heinkenszand. Scheidsrechter is zaterdag Sjarco van den Bergen. De aanvang is 14.30 uur. Zeelandia Middelburg is de nummer drie van de ranglijst met 44 punten uit 19 duels. Luctor Heinkenszand zou bij winst op gelijke hoogte kunnen komen met de Walcherse ploeg.