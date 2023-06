Trouwe trainer Lennard Kerkhove is na tien jaar geen Noorman meer: ‘Wil nu even wat tijd voor mezelf’

Nacompetitie 1ste/2de klasse Een ongelofe­lij­ke middag voor Arnemuiden: ‘In deze wedstrijd zat echt alles’

,,Ongelofelijk. Echt ón-gé-lofelijk.’’ Het waren zaterdag de eerste woorden van trainer Alexander van Keulen, nadat zijn Arnemuiden in de nacompetitie om een plek in de eerste klasse GJS na verlenging met 2-3 had verslagen. ,,In deze wedstrijd zat echt alles.’’