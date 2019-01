Trotse president Azimi oogst nu al met Patro Eisden

VIDEO Goes verliest voor vierde keer op rij en voor de vierde keer op rij met 3-2

27 januari NAALDWIJK – Goes leed zondag in Naaldwijk de vierde nederlaag op rij in de derde divisie. Op bezoek bij Westlandia werd met 3-2 verloren, de vierde 3-2-nederlaag op rij voor Goes.