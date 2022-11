Trefzekere Haanstra zorgt voor teleurstelling bij ‘titelkandidaat’ Hoek

DERDE DIVISIE/VIDEODoor het kleine verschil in punten ging Hoek zaterdag in de derde divisie als titelkandidaat van start aan het duel met Staphorst, maar na afloop waren de Zeeuws-Vlaming vooral weer de nummer negen van de ranglijst. Ondanks een sterk begin werd er namelijk met 1-2 verloren. Stan Haanstra was de grote man bij de bezoekers.

Het is dringen in het linker rijtje van de derde divisie. Een uitgesproken titelkandidaat is er dit jaar nog niet. Sterker nog; de eerste negen ploegen staan binnen drie punten van elkaar. Hoek, zelf de nummer negen, heeft dus maar drie punten minder dan koploper GVVV. Voor Staphorst, de nummer veertien die zaterdag te gast was in Zeeuws-Vlaanderen, stond dus in principe een duel met een titelkandidaat op het programma.

En dat Hoek de koppositie in het vizier heeft, liet het ook meteen blijken. De ploeg zette Staphorst onder druk en zorgde direct in de openingsfase al voor gevaar. onder meer twee pogingen van Gilles Vandecandelaere werden gekraakt. Ook Gertjan Martens was dichtbij de 1-0, met een kopbal, maar miste. De eerste grote Staphorst kans was er pas kort voor de pauze, maar Hoek-keeper Finn Murre reageerde alert en voorkwam gevaar.

Zes minuten na de pauze was de keeper van Hoek echter kansloos. Stan Haanstra kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en zag dat er achter Murre in de verre Hoek aardig wat ruimte was. Met een uiterst precieze krul plaatste hij de bal in de kruising: 0-1. Werk aan de winkel dus voor Hoek, dat de ploegen boven zich niet meer uit het oog wil verliezen nu het er zelf zo dicht bij is gekomen.

De zoektocht naar de gelijkmaker kon dus gelijk beginnen. Een zwabberbal van Rik Impens leverde bijna snel succes op, maar de keeper redde. Toch kwam de 1-1 er, via een invaller. Steve Schalkwijk zorgde vijf minuten voor tijd namelijk voor de 1-1. Maar of het genoeg was... Nee, was het antwoord. Want in de 87ste minuut sloeg Haanstra nogmaals toe namens de bezoekers. Daardoor nam Staphorst de drie punten mee naar huis en kwam Hoek niet dichter bij plek één, maar bleef het op plek negen staan.

