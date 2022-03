Transfervrije Godfried Roemeratoe moet op zoek naar een nieuwe club

Kloetinge trefzeker in 45 resterende minuten tegen Oranje Wit

DORDRECHT - Kloetinge heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen in de eerste klasse. Met drie doelpunten in de resterende 45 minuten op bezoek bij Oranje Wit liet de ploeg van Marcel Lourens er geen gras over groeien. Via doelpunten van Reguillo Vandepitte, Dano Lourens en Valentijn van Keulen kwam de 0-4-eindstand op het scorebord.

