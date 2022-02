Trainers van Hoek en Goes blikken vooruit: ‘Derby is speciaal, zolang het maar wel binnen de perken blijft’

Azzagari en Siereveld stranden met NAC Breda in kwartfina­le van KNVB beker

EINDHOVEN - Voetballer Yassine Azzagari uit Goes is dinsdagavond met NAC Breda uitgeschakeld in de kwartfinale van de KNVB beker. Hij speelde het laatste halfuur mee in het duel met PSV, dat eindigde in 4-0.

