Trainerloos Hoek slikt in Amsterdam ruime nederlaag tegen Ajax

DERDE DIVISIEAMSTERDAM - Zonder de donderdag vertrokken trainers Lorenzo Staelens en Gaby Demanet slaagde Hoek er zaterdagmiddag niet in om in Amsterdam een resultaat te boeken. Op bezoek bij de amateurs van Ajax, voor aanvang van het duel de nummer voorlaatst van de derde divisie, ging de ploeg met 3-0 onderuit. Maandag moet er een nieuwe trainer voor de groep staan.

Tegen Ajax ontbrak de ervaren Gertjan Martens vanwege privé-omstandigheden, Ruben de Jager was er ook niet bij, de aanvaller verbleef vanwege werk nog in Spanje. Daardoor startte Steve Schalkwijk weer eens in de basis, nadat de topscorer vijf wedstrijden achter elkaar op de bank was begonnen. Dat was nog onder het bewind van Staelens en zijn rechterhand Demanet, die donderdag op een bijzonder vervelende manier vertrokken bij Hoek.

Teammanager Danny de Vrieze nam op de bank de honneurs waar, met materiaalman Raoul Timmerman en fysiotherapeut Ruben Deij naast zich. Door het ontbreken van Gertjan Martens begon Seppe Vereecke toch in de basis. Voor de rechtsback duurde het duel iets meer dan een minuut. Vereecke raakte geblesseerd, had veel pijn, werd even behandeld maar kon niet verder. Jaïr Oosterlen, de in Amsterdam woonachtige verdediger van Hoek, was zijn vervanger.

Alles uit de kast

Aan de instelling of inzet lag het deze keer niet bij Hoek. De ploeg liet zien zonder het met veel rumoer vertrokken duo een resultaat te willen boeken, maar trof een tegenstander die nog echt ergens voor speelde. De amateurs van Ajax hebben de punten hard nodig, in de strijd tegen degradatie. De Amsterdammers haalden bij tijd en wijle alles uit de kast om de overwinning over de streep te trekken.

Eyong Enoh, de oud-prof die verbaal opvallend aanwezig was, maakte veel kleine overtredingen en kwam er zonder gele kaart mee weg. De eerste helft ging lange tijd gelijk op, waarbij Ajax iets meer kansen kreeg maar Hoek zich ook niet onbetuigd liet. Het duel werd zeven minuten voor tijd opengebroken, toen een voorzet tegen de uitgestoken arm van Hoek-aanvaller Giovanni Delannoy kwam. Carlos Opoku, centrale verdediger van Ajax, benutte de strafschop (1-0).

Volledig scherm Danny de Vrieze. © HSV Hoek

Kort daarna leek Hoek ook zo’n buitenkansje te krijgen. Delannoy probeerde een voorzet binnen te koppen, maar de bal belandde op zijn arm. Strafschop voor Hoek, oordeelde scheidsrechter Serik, tot woede van de Ajax-spelers. Eén van de twee assistent-scheidsrechters werd om advies gevraagd en hij had wel gezien wat er precies was gebeurd. De penalty werd geannuleerd, waardoor Hoek met een 1-0-achterstand de rust inging.

Afgekeurde goal

Acht minuten na rust kwam de tweede Ajax-treffer letterlijk uit de lucht vallen. Bij een vrije trap vanaf de zijkant werd de boomlange Opoku gezocht, die de bal met het hoofd richting de verre hoek stuurde. Doelman Jordi de Jonghe hing in de lucht, maar was kansloos (2-0). Ajax was vervolgens dicht bij een derde treffer. Die viel niet, waardoor Hoek in de wedstrijd bleef. Invaller Erwin Franse leek de 2-t te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een kwartier voor tijd liet hij op rechts zijn directe tegenstander zijn hielen zien, maar kon de voorzet van Franse door niemand worden afgerond.

Hoek drong ook daarna aan, maar het was Ajax dat weer scoorde. Keeper De Jonghe tastte mis bij een voorzet vanaf de linkerflank, spits Jip Bartels zag de bal via zijn lichaam over de doellijn rollen (3-0). Daarmee was het duel beslist en weet Hoek dat het nog vier wedstrijden heeft om het seizoen op een fatsoenlijke manier af te maken. Dat moet gebeuren met een nieuwe trainer, die weet dat het halen van de nacompetitie nog steeds geen onhaalbare kaart is.

Ajax-Hoek 3-0 (1-0). 38. Carlos Opoku 1-0 (strafschop), 53. Carlos Opoku 2-0, 86. Jip Bartels 3-0. Scheidsrechter: D. Serik (Deventer). Rode kaart (2x geel): 85. Raoul Timmerman (materiaalman Hoek). Gele kaart: Tristan Buis, Dico Koppers, Virgil Deen, Stefan Smal (allen Ajax), Rik Impens, Erwin Franse, Istvan Bakx (allen Hoek). Aantal toeschouwers: 125.

Ajax: Virgil Deen; Luuk Slegt, Carlos Opoku (63. Xamm Flemming), Dico Koppers, Serginho Sanches; Eyong Enoh (81. Timo van Roemburg), Tristan Buis (46. Kaj de Jong), Romano de Jonge; Stefan Smal, Jip Bartels en Lesly de Sa.

Hoek: Jordi de Jonghe; Seppe Vereecke (4. Jaïr Oosterlen), Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani; Aaron Verwilligen, Rik Impens, Mohammad Jabar Zada (59. Erwin Franse); Istvan Bakx, Steve Schalkwijk (73. Jahrdell Constansia) en Giovanni Delannoy.