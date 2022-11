Trainer ZSC’62 stopt per direct als hoofdtrainer, maar blijft wel aan de club verbonden

,,De groep is qua dynamiek erg veranderd ten opzichte van vorig seizoen’’, laat hij via de club weten. ,,Dit vergt een andere aanpak. Hier hebben de club en ik over gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat ik niet de juiste trainer hiervoor ben en er een ander type trainer voor de groep moet komen.’’

Mangelaars was aan zijn tweede seizoen bezig bij de club uit Scharendijke. In het eerste seizoen handhaafde hij zich in de derde klasse. ,,Het is zeker spijtig dat we na een geweldig seizoen er geen goed vervolg aan hebben kunnen geven.’’ ZSC’62 staat nu immers na zes wedstrijden op de laatste plaats met één punt.