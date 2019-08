Trainer Vandenheede per direct weg bij Hoek

Het vertrek van Vandenheede komt voor de club op een heel slecht moment. Over elf dagen, op zaterdag 17 augustus, wacht al het eerste officiële duel van dit seizoen. Dan gaat Hoek in de eerste kwalificatieronde van de KNVB beker in Oss op bezoek bij zondag-eersteklasser SV TOP. Een week later volgt de start van de competitie, met een thuiswedstrijd tegen FC Lisse.

Vandenheede, die maandagavond niet bereikbaar was voor een reactie, vertelde de spelersgroep onder meer dat hij al enige tijd over zijn besluit had nagedacht. De trainer vond dat hij er op veel vlakken alleen voor stond, omdat de club nog geen nieuwe voorzitter heeft. Art van der Staal, die begin juni stopte, was de afgelopen jaren bij vrijwel iedere training aanwezig en een klankbord voor de trainers. Tijdens het trainingskamp in Breda van ruim een week geleden zag Vandenheede vrijwel niemand van de club.